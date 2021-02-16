Эксперты не верят в серьезность намерений России заняться подобными исследованиями.

Некоторые запасы пресной воды под Азовским морем теоретически возможны из-за так называемой "субмаринной разгрузки подземных вод", когда подземные воды разгружаются в море.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал заведующий кафедрой гидрогеологии Института геологии КНУ имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков.

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Он уточнил, что речь об украинских подземных водах, впадающих в Азовское море.

"Просачиваются и накапливаются в горной породе и песке под морским дном. Оттуда пресную воду можно добывать бурением, например, как нефть", – сказал Кошляков.

В то же время эксперты не верят, что этой воды хватит, чтобы покрыть потребности оккупированного Россией Крыма. По словам доктора геологических наук Николая Огняника, во времена СССР ученые находили два источника пресной воды за 5 км от берега в Азовском море, но этих запасов "хватило бы на несколько человек".

Добытую подземную воду придется дополнительно очищать и опреснять, делятся ученые. О чем свидетельствуют заявления и так называемых "властей" Крыма, которые высказались о готовности строить соответствующую инфраструктуру для этого.

По словам специалистов, весь процесс добычи и поставки пресной воды скажется, в частности, на цене воды.

"Там миллионы долларов надо. Это большие деньги, это же много скважин нужно пробурить, откачку проводить и прочее, анализы делать. Это все стоит. Это дорогое удовольствие", - говорит Огняник.

Длиться геологическая разведка может три года, а не год, как обещают россияне. Это также повлияет на экологию всего моря.

"Понятно, что бурение – это надо будет пробурить скважины и проложить трубы. Не дай Бог, какая-то аварийная ситуация, это вообще может привести к экологической катастрофе", - предполагает гидрогеолог Руслан Гаврилюк.

В общем, эксперты не верят в серьезность намерений России заняться подобными исследованиями. Указанные заявления они воспринимают скорее как попытку успокоить жителей полуострова.

Проблему с водой в Крыму может решить только вода из Днепра или водопровод из Кубани через несанкционированный Керченский мост, объясняют ученые.

Что предшествовало

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что потенциальным ресурсом по обеспечению крымчан пресной водой может стать Азовское море. Якобы цитируя слова ученых, глава Кремля уточнил, что пресную воду можно найти под дном моря и в его акватории.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам – утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН