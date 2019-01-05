Многоэтажку на Позняках облицовывают солнечными панелями за миллион евро (фото)

ОСМД, которое управляет этим домом, воспользовалось государственной и городской программами по повышению энергоэффективности.

На южной части фасада дома по адресу вул. Николая Бажана, 16 в Киеве размещают несколько десятков солнечных панелей общей мощностью 30 кВт.

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Работы по установке проводит ОСМД «Оберег на Позняках», пишет Eco town. ОСМД управляет домом, построенным в 2003-2004 годах. Это 422-квартирный жилой комплекс с разным количеством этажей в секциях (17-23) и общей отапливаемой площадью 36 206 м. Хорошо просчитав расходы, совладельцы дома смогли привлечь на энергоэффективные мероприятия почти 31,3 млн грн у городской власти и банков. Из этой суммы людям надо вернуть чуть более 6,5 млн грн в течение пяти лет по кредитной ставке 21%.

Уникальность этого случая в том, что ОСМД «Оберег на Позняках» взяло самый большой кредит на утепление со времени действия программы по внедрению энергоэффективных мероприятий в многоэтажках, и значительная часть этих средств – 24,5 млн грн – будет погашена из государственного и местных бюджетов. Такие суммы на мероприятия по повышению энергоэффективности - не новость для украинского бизнеса. Однако инвестиция размером более миллиона евро в многоквартирный жилой дом случилась впервые.

Стартовые деньги, 21,5 млн грн, поступили из городского бюджета по программе совместного финансирования «70/30%». Вторым траншем стал «теплый» кредит от Укргазбанка: инициаторы привлекли более 9,7 млн грн на пять лет по ставке 21%. То есть ОСМД воспользовалось средствамиместной программы «70/30% и государственной - «Теплые кредиты».