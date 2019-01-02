Украина утроила ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой энергетики

Таким образом, общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в 2018 году достигла 2117 МВт.

В 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год.

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Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"В 2018 году было введено в эксплуатацию 742,5 МВт генерирующих мощностей, что в 2,8 раза превышает мощность, введенную в 2017 году. Объекты солнечных (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС) составляют 96% введенных мощностей", - сообщается в отчете.

Относительно развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) также сообщается, что в 2018 году НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для 202 объектов электроэнергетики, среди которых СЭС - 163 объекта, ВЭС - 11 объектов, биогаз/биомасса - 16 объектов, малые ГЭС - 12 объектов.

Средняя единичная мощность введенных в эксплуатацию в 2018 году объектов электроэнергетики - 3 МВт.

Лидером по вводу в эксплуатацию объектов зеленой энергии в 2018 году является Херсонская область - 227,2 МВт.

Как сообщал УНИАН, к концу 2017 года общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Украине составила почти 1375 МВт.

Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ в 2018 году достигла 2117 МВт.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.