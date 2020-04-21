"Угрозы для объектов зоны ЧАЭС нет": Шмыгаль рассказал о ситуации с пожарами в Украине

В частности, в зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар вблизи села Корогод, сегодня продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем.

К тушению пожаров в Житомирской и Киевской областях привлечено более 2 тыс. 300 человек и более 460 единиц техники, ситуация постепенно нормализуется.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется. К тушению пожаров в Житомирской и Киевской областях привлечено более 2300 человек и более 460 единиц техники. В Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров. Сейчас спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины", - отметил премьер.

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По его словам, в зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар вблизи с. Корогод, сегодня продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем. "Хочу подчеркнуть, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет", - подчеркнул Шмыгаль и поблагодарил спасателей за слаженную работу.

В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что основные усилия 21 апреля в Чернобыльской зоне направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов с. Рассоха, с. Кривая Гора, с. Рудьки и торфяников в ячейках, пройденных огнем.

"Приняты меры по недопущению перехода пожара на территорию Республики Беларусь. В очагах пожаров продолжает работать тяжелая инженерная техника ГСЧС и Вооруженных сил, Национальной гвардии, которой в захламленных лесных массивах создаются минерализованные полосы, за сутки создано 110 км (с начала работ 515 км). На труднодоступных участках пробиваются дороги для проезда пожарной техники к отдельным очагам пожара. Для тушения и локализации привлечены пожарные расчеты, тяжелая инженерная техника и 3 вертолета. Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты в зоне отчуждения функционируют в обычном режиме", - отметили в службе и уточнили, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения - в пределах естественных фоновых значений.

В Житомирской области, как сообщили в ГСЧС, в течение последних двух суток локализовано три очага пожаров вблизи сел Бережесть, Гладковичи и Острова.

"Продолжаются мероприятия по локализации пожара в Выступовицком лесничестве вблизи сел Желудевка и Журба. Продолжаются работы по опахиванию очагов пожаров, их проливанию, созданию минерализованных полос и расчистке дорог, для чего задействованы тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных сил", - добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.

На сегодня в Чернобыльской зоне продолжается локализация трех пожаров. К тушению огня привлечены более 1,3 тыс. человек и 299 единиц техники, в том числе три вертолета.

Пожары в Житомирской области также начались 4 апреля. Огонь из лесов распространился на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Сейчас в ликвидации пожаров на территории двух лесничеств привлечено более 1 тыс. человек. Полиция Житомирской области открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.

20 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами.