"Абсолютный апокалипсис": последствия пожаров под Чернобылем сняли с дрона (видео)

На видео запечатлены дотла выгоревшие гектары леса и заброшенные дома.

Жуткие последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли с дрона.

Украинский режиссер Станислав Капралов, который создал ролик, выложил видео на своем YouTube-канале.

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На видео запечатлены дотла выгоревшие гектары леса и заброшенные дома.

«Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы», - написал на своей странице в Facebook автор ролика.

Как сообщал УНИАН, за 10 дней лесных пожаров близ Чернобыля около 30% главных туристических мест в зоне отчуждения были уничтожены.