"Ураган и бездумная деятельность людей": в Гослесагентстве назвали причины пожаров на Житомирщине

Сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться, заявили в ведомстве.

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемая.

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины, об этом заявил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

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По его словам, сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться.

«Все силы Гослесагентства и ГСЧС направлены на оперативную ликвидацию возгораний на Житомирщине. Одна из предварительных причин начала пожаров – ураган, который оборвал линии электропередач, а в отдельных районах – бездумная деятельность некоторых людей, которым очень хотелось выжигать сухостой, мусор и прочее. Теперь, из-за таких «поджигателей», тысячи пожарных не отпразднуют Пасху дома с семьями, а будут находиться в лесу для ликвидации последствий поджогов», - подчеркнул Заблоцкий.

Он сообщил, что на сегодня большинство возгораний локализовано, осталось четыре крупных пожара, на которых работает авиация.

Кроме того, Андрей Заблоцкий ответил на вопросы представителей СМИ.

В частности, он сообщил, что лес, в котором нет пожара, не расчищается от сухостоя в двух лесохозяйственных предприятиях Житомирщины в связи с наличием закрытых кварталов, в которых не разрешено осуществлять хозяйственную деятельность. «Там нет возможности осуществлять уже в течение 35 лет никакой деятельности, в том числе и расчистку», - сказал он.

В отношении всех других государственных лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства, то ими осуществляются все необходимые плановые работы по расчистке захламленности и сухостоя, созданию минерализованных полос. По всей Украине на сегодняшний день проведено обустройство за минерализованных полос в объеме 27,7 тыс. км.

Кроме того, председатель Гослесагентства отметил, что на месте лесных пожаров на Житомирщине будут проведены все необходимые плановые работы по уборке пожарищ. «Определим площадь, на которой необходимо будет провести воссоздание лесов, и впоследствии высадим молодой лес», - сказал Заблоцкий.