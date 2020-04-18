В Житомирской области в результате лесных пожаров уничтожены и повреждены десятки домов - ОГА (фото, видео)

Масштабные лесные пожары начались в регионе 16 апреля.

В Житомирской области по состоянию на вечер 17 апреля в результате распространения огня среди лесных массивов уничтожены и повреждены 43 нежилых и 38 жилых домов.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

"Локализируем пожары на севере Житомирщины: сегодня (17 апреля - УНИАН) были уничтожены десятки человеческих домов и охвачено огнем около 4 тысяч гектаров леса. По полученной информации, сейчас на территории 6 лесничеств в Овручском районе продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля", - написал он.

По данным Бунечко, вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший урон нанесен селам Нижняя Рудня, Острова, Магдын и Личманы.

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Для того, чтобы остановить этот неконтролируемый очаг, привлечен весь личный состав ГСЧС Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой.

Для ликвидации пожаров используется авиация ГСЧС – 3 самолета АН-32П и специальная военная техника ВСУ – "БАТ-2".

Количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке – это около 50 человек. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем.

На месте событий работает первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко, который координирует работу областного оперативного штаба для координации действий по организации выполнения мероприятий противодействия пожарам в природных экосистемах области.

Как сообщал УНИАН, в Овручском районе Житомирской области, где 16 апреля произошли лесные пожары, жителей сгоревших сел переселили в соседние населенные пункты. 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжиг травы в домохозяйствах.

От пожаров на Житомирщине страдает также и Киев, где значительно ухудшилось качество воздуха.