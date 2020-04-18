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В Житомирской области в результате лесных пожаров уничтожены и повреждены десятки домов - ОГА (фото, видео)

01:07, 18 апреля 2020
Экология
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На Житомирщине горят леса / фото Facebook Виталия Бунечко

В Житомирской области по состоянию на вечер 17 апреля в результате распространения огня среди лесных массивов уничтожены и повреждены 43 нежилых и 38 жилых домов.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

"Локализируем пожары на севере Житомирщины: сегодня (17 апреля - УНИАН) были уничтожены десятки человеческих домов и охвачено огнем около 4 тысяч гектаров леса. По полученной информации, сейчас на территории 6 лесничеств в Овручском районе продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля", - написал он.

По данным Бунечко, вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший урон нанесен селам Нижняя Рудня, Острова, Магдын и Личманы.

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Для того, чтобы остановить этот неконтролируемый очаг, привлечен весь личный состав ГСЧС Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой.

Для ликвидации пожаров используется авиация ГСЧС – 3 самолета АН-32П и специальная военная техника ВСУ – "БАТ-2".

Сгорели десятки домов / фото Facebook Виталия Бунечко

Количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке – это около 50 человек. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем.

С огнем борются несколько дней / фото Facebook Виталия Бунечко

На месте событий работает первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко, который координирует работу областного оперативного штаба для координации действий по организации выполнения мероприятий противодействия пожарам в природных экосистемах области.

Как сообщал УНИАН, в Овручском районе Житомирской области, где 16 апреля произошли лесные пожары, жителей сгоревших сел переселили в соседние населенные пункты. 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжиг травы в домохозяйствах.

От пожаров на Житомирщине страдает также и Киев, где значительно ухудшилось качество воздуха.

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