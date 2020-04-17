Германия передала Украине оборудование для борьбы с лесными пожарами в Зоне отчуждения стоимостью 230 тысяч евро

Украинские спасатели получат 80 дозиметров и около 15 км пожарных рукавов.

Германия передает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Украине оборудование для борьбы с лесными пожарами в зоне отчуждения на сумму 230 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Германии в Украине, по поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества передает ГСЧС специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС.

Так, помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов.

Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров. Стоимость этой помощи составляет 230 тыс. евро.

"Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ГСЧС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину", - добавила она.

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Кроме того, сказано, что Федеральное правительство поддерживает ГСЧС и Общество Красного Креста Украины с 2015 года. Так, с тех пор 150 подразделений ГСЧС в 120 территориальных громадах были оснащены новым оборудованием. Среди прочего, партнерам было передано 2 тыс. дыхательных аппаратов, 5 тыс. 500 полнолицевых масок, 4 тыс. 100 индивидуальных защитных костюмов, 240 километров пожарных рукавов, 50 водяных насосов, 60 тонн пенообразующего огнетушащего средства, 12 карет скорой помощи, 50 пожарных машин и по 3 тыс. 500 пар перчаток, ботинок и шлемов для пожарных.

В связи с этим, использование технического оборудования и предоставление консультаций значительно снизили риск нанесения вреда здоровью сотрудникам оперативных подразделений.

Количество жертв пожаров уменьшилось на 30 процентов с начала предоставления поддержки.

Кроме того, от Федерального правительства ГСЧС получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Чернобыльской зоне возобновился пожар. По состоянию на 17:00 спасатели осуществляли пролив отдельных участков, где наблюдалось тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. В то же время в результате шквалистых порывов ветра во второй половине дня осложнилась обстановка - и появились новые три немасштабные очага тления.

Сегодня, 17 апреля, утром, в Чернобыльской зоне на территории четырех лесничеств наблюдалось тление травы и древесины в ячейках, пройденных огнем.

К тушению от ГСЧС было привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 т воды).

В ГСЧС пояснили, что тушение пожара в Чернобыльской зоне затруднено из-за неблагоприятных погодных условий и сильной засухи на этой территории, вызванной сухой зимой.

Ранее пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля, его удалось потушить 14 апреля.