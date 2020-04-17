Засуха и ветер не дают потушить пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

Человеческих и материальных ресурсов для тушения достаточно, но очень большие площади и неблагоприятная погода.

Заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киеве Игорь Шарий пояснил, что тушение пожара в Чернобыльской зоне затруднено из-за неблагоприятных погодных условий и сильной засухи на этой территории, вызванной сухой зимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Там очень большие площади. Человеческих и материальных ресурсов достаточно, но очень большие площади, и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро. Потому что ветер раздувает (огонь - УНИАН) по всей территории», - заявил он, отвечая на вопрос, почему так долго не удается потушить пожар.

«В связи с сухой зимой мы имеем засуху в пуще, засуху в лесах, и поэтому пожар развивается очень быстро, очень быстро. Сейчас он локализован, и сейчас на этих площадях происходит тление лесной подстилки, травы, тление на месте бывшего пожарища», - добавил Шарий.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Чернобыльской зоне возобновился пожар. По состоянию на 17:00 спасатели осуществляли пролив отдельных участков, где наблюдалось тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. В то же время в результате шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки - и появились новые три немасштабных очага тления.

Сегодня, 17 апреля, утром в Чернобыльской зоне на территории четырех лесничеств наблюдалось тление травы и древесины в ячейках, пройденных огнем.

К тушению от ГСЧС было привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 тонн воды).

Ранее пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля, его удалось потушить 14 апреля.