Неудачная любовь: панды из венского зоопарка не смогли продолжить род во время карантина (видео)
12:47, 17 апреля 2020Экология
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Сначала панды подрались, а потом так и не сблизились.
В Австрии пара панд так и не смогла продолжить род несмотря на благоприятные во время карантина условия.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пара панд из венского зоопарка так и не смогла продолжить род несмотря на благоприятные во время изоляции условия. Зверинец сейчас закрыт, поэтому его работники надеялись, что самку и самца ничто не будет отвлекать. Впрочем, сперва панды подрались, а потом так и не сблизились.
Как сообщал УНИАН, в Гонконге панды спарились впервые за 10 лет совместной жизни, после закрытия зоопарка на карантин.
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