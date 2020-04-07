Панды спарились впервые за 10 лет совместной жизни, после закрытия зоопарка на карантин

В неволе панды размножаются крайне редко.

Обитатели гонконгского зоопарка Ocean Park большие панды Ин Ин и Ле Ле, спарились впервые за 10 лет совместной жизни.

Сотрудники зоопарка заметили, что поведение панд изменилось, когда его закрыли для посетителей. С конца марта Ин Ин стала больше играть в воде, а Ле Ле метил территорию и искал запахи своей спутницы, сообщили сотрудники Ocean Park.

Читайте такжеВпервые с начала 2020 года в Китае родились пандочки-близнецы (видео)

Так и ведут себя панды в брачный сезон, который в природе длится с марта по май. В неволе панды размножаются крайне редко.

Вероятность беременности при спаривании выше, чем в результате искусственного оплодотворения, поэтому в зоопарке надеются, что у пары появится малыш. Узнать, удалось ли самке забеременеть, удастся не раньше июня.

Большая панда занесена в Красную книгу. По данным WWF, в дикой природе живут лишь 1864 особи.

Как сообщал ранее УНИАН, в закрытый на карантин зверинец пустили журналистов и показали прогулку маленького медвежонка Михаила.