Степанов дал киевлянам советы, как уберечь свое здоровье от загрязненного воздуха

Степанов советует пить больше жидкости, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку.

Министерство здравоохранения рекомендует киевлянам и жителям Киевской области, где наблюдается задымленность, не выходить на улицу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

По его словам, согласно сообщению ГСЧС, химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений.

"Но есть несколько советов относительно смога, так как дым в воздухе может вызвать головную боль, затруднение дыхания, кашель, раздражение глаз. Поэтому Минздрав советует как можно больше времени проводить дома и не выходить на улицу", - сказал министр.

Степанов также рекомендовал пить больше жидкости - до 2-3 литров в сутки, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку в помещении.

"Также это особенно важно для людей, которые имеют сердечно-сосудистое заболевание", - подчеркнул он.