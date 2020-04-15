Ночная охота: в парке в Тель-Авиве заметили стаю шакалов (видео)

Местным так стало жалко хищных животных, что они начали выносить им еду.

В городе Тель-Авив, который находится на карантине, заметили целую стаю хищников. В парке, где раньше играли дети, теперь блуждают десятки шакалов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Природозащитники говорят, хищники приходят вечером в поисках еды. Обычно они питались тем, что находили на свалках на окраинах зеленой зоны. Но когда парк опустел, они начали выходить на поляны. Местным так стало жалко животных, что они начали выносить им еду.

Впрочем зоологи предупреждают, что этого делать не стоит, потому что шакалы могут привыкнуть и если перестать их кормить, они станут агрессивными.