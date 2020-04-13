Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели рассказали о радиационном фоне в Киеве (фоторепортаж)

Спасатели уверяют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В Чернобыльской зоне продолжается горение травяного настила и лесной подстилки, в тушении задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, в том числе авиация.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован, там наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

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«Ситуация в Корогодском лесничестве полностью контролируется, привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара», - сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На данном участке задействованы более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники.

Всего на территории Зоны отчуждения задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС более 300 человек и 60 единиц техники, в том числе авиация.

На всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.

«Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час)», - уверяют в ГСЧС.

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Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в причинении пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы забавы ради в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог справиться и потушить костер.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч.1 ст.245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.