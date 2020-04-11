Названы вероятные причины масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

Пожары начались 4 апреля, пока огонь прошел по меньшей мере 3,5 тыс. га.

Причин масштабных пожаров в зоне отчуждения может быть несколько, в том числе и умышленные поджоги.

Об этом заявила исполняющая обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, сообщает пресс-служба ГАЗО.

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По ее словам, основными причинами являются: первая - огонь «пришел» в зону отчуждения из Житомирской области из стороны Древлянского заповедника, вторая - на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, которая и привела к легкому воспламенению сухой травы, третья - умышленные поджоги, ведь были зафиксированы очаги пожара, которые были далеко друг от друга.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га.

6 апреля правоохранители задержали 27-летнего жителя села Раговка (Полесский р-н Киевской области), который для забавы поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. После чего огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог справиться и потушить костер.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Убытки от пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне, уже достигают десятков миллионов гривен.

Некоторые очаги пожара невозможно начать тушить, потому что до некоторых мест возгорания не может подъехать пожарная техника. Сейчас пожар прошел менее 3,5 тыс. га, ликвидация продолжается.