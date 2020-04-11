Сбросили уже 240 тонн воды: спасатели продолжают тушить пожары в Чернобыле (фото)

Тремя самолетами и тремя вертолетами 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды.

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров на территории трех лесничеств.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

«По состоянию на 7:00 11 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами», - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, к тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды.

«Радиационный фон в г. Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/час., на КДП Дитятки 0,01 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/час.)», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в причинении пожара 27-летнего жителя села Раговка. Как пояснил мужчина полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог справиться и погасить костер.

Задержанному вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.