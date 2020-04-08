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Акт добра: в Италии спасатели вызволили из канализации маленьких утят и вернули их маме (видео)

16:10, 08 апреля 2020
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В разгар эпидемии они находят время для помощи маленьким - спасатели из Северной Италии, которая страдает от коронавируса, смогли вернуть маме-утке ее детей. Утята застряли в канализационном люке города Колоньо-Монцезе. Спасатели открыли его и достали оттуда перепуганных птенцов.

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