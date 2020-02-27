Ученым удалось подтвердить, что красных панд существует два вида

Ученые выяснили, что существует два вида панд - китайские и гималайские.

Новые исследования ДНК красных панд помогли выяснить, что их существует два вида - китайские (с рыжим мехом и полосатыми хвостами) и гималайские (с более светлыми мордами).

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Исследование провели ученые из Китайской академии наук в Пекине и опубликовали его в журнале Science Advances, передает hromadske.

Исследователи проанализировали ДНК 65 диких красных панд и обнаружили два отдельных вида, которые поделились после того, как территорию их проживания разделила река, ориентировочно 250 тыс. лет назад.

Ранее ученые предполагали, что красных панд есть два вида, но генетических данных, чтобы это утверждать, не хватало.

Красные панды живут в горных лесах Китая, Индии, Непала, Бутана и Мьянмы. Ученые отмечают, что сейчас их осталось всего несколько тысяч особей, а в более срочной защите нуждается именно гималайская красная панда из-за низкого уровня генетического разнообразия и небольшого размера популяции.

«Чтобы сохранить генетическую уникальность этих двух видов, мы должны избегать их скрещивания в неволе», - отметил исследователь из Китайской академии наук в Пекине Ибо Ху.