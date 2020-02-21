Немецкий суд разрешил Tesla вырубку леса для строительства завода

. В суде добавили, что вынесенное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Cуд в Берлине отклонил иск экологических организаций, выступавших против строительства первого в Европе завода американской компании Tesla. В рамках строительства планируется вырубить 91 га леса, что вызвало недовольство экологов.

Читайте такжеСтроительство завода Tesla в Европе заморозили из-за эко-активистов

С иском в суд обратились "Зеленая лига Бранденбурга" и "Ассоциация по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии". По данным Reuters, в Германии прошли акции протеста, участники которых говорили, что строительство завода Tesla представляет угрозу для местной дикой природы и может привести к загрязнению водоемов.

Однако Высший административный суд Берлина и Бранденбурга, куда был подан иск, встал на сторону американской компании. Свое решение суд объяснил тем, что Tesla сумела обосновать «юридические требования для скорейшего начала строительства завода». В суде добавили, что вынесенное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

О строительстве первого завода Tesla в Европе глава компании Илон Маск объявил в ноябре 2019 года. Tesla планирует вложить в завод в Берлине 4,4 млрд евро. На заводе будут выпускать аккумуляторы и электромобили. Выпуск авто будет достигать 150 тыс. машин в год. Компания намерена нанять на завод 3 тыс. сотрудников и со временем увеличить штат до 7 тыс. человек.