Кризис биоразнообразия: сотни популяций птиц в Индии сокращаются

Ученые создали список уязвимых популяций и надеются дать старт изучению причин этого явления и способов защиты птиц.

Группа исследователей из Индии, используя данные более 15 тысяч наблюдателей за птицами, выяснили тенденции последних 25 лет в стране. Результаты были неутешительными – большинство популяций (52%) из 261 исследованного вида сокращается.

Об этом пишет The Independent.

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Больше всего сокращаются популяции диких птиц, птиц-мигрантов и имеющих высокую адаптацию к отдельной экосистемы: стервятники, индийский гриф, тихоокеанский песочник золотой и др.

Ученые создали список уязвимых популяций и надеются дать старт изучению причин этого явления и способов защиты птиц.

Отмечается также, что количество некоторых видов птиц наоборот увеличилось: индийский павлин, голубь, глянцевый ибис и розовый скворец.

«Птицы являются прекрасными индикаторами состояния окружающей нас среды», – подчеркнули авторы исследования.

Как сообщал УНИАН, Италия станет первой в мире страной, которая введет обязательное климатическое образование в государственных школах.