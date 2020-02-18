цей матеріал доступний українською

В школах Италии впервые в мире вводится климатическое образование

15:07, 18 февраля 2020
Экология
31 0
REUTERS

Читайте такжеГренландия будет продавать воду из растаявших ледников

Как сообщает positive.news, государственные школы в Италии скоро должны будут проводить один час уроков по климату в неделю. Этот шаг, который вступит в силу в сентябре, делает Италию первой в мире страной, которая ввела обязательное климатическое образование в государственных школах. 

Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти заявил, что хочет, чтобы система образования страны ставила «окружающую среду и общество в центр всего, что мы изучаем в школе».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter