В школах Италии впервые в мире вводится климатическое образование

В государственных школах Италии один урок в неделю отведут под изучение климата.

Италия станет первой в мире страной, которая введет обязательное климатическое образование в государственных школах.

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Как сообщает positive.news, государственные школы в Италии скоро должны будут проводить один час уроков по климату в неделю. Этот шаг, который вступит в силу в сентябре, делает Италию первой в мире страной, которая ввела обязательное климатическое образование в государственных школах.

Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти заявил, что хочет, чтобы система образования страны ставила «окружающую среду и общество в центр всего, что мы изучаем в школе».