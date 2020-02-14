"Это мусор": президент Бразилии резко выразился про Greenpeace

Экологи выразили сожаление, что Болсонару придерживается такой позиции.

Президент Бразилии Жаир Болсонару резко высказался по поводу деятельности международной независимой неправительственной экологической организации Greenpeace.

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Об этом сообщает телеканал Globo 13 февраля.

"Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это мусор", - сказал глава государства, комментируя нападки природоохранной организации на недавно созданный Совет по Амазонии.

Экологи выразили сожаление, что Болсонару "придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он занимает".

"В подобных случаях недовольство тех, кто разрушает окружающую среду, звучит как комплимент", - заявили в Greenpeace.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ди Каприо финансирует некоммерческие организации (НКО), которые поджигают амазонские леса.