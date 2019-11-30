Президент Бразилии обвинил ди Каприо в пожарах в Амазонке
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ди Каприо финансирует некоммерческие организации (НКО), которые поджигают амазонские леса.
Об этом пишет бразильское издание Estadao.
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«Леонардо ди Каприо – крутой парень, да? Дает деньги на поджог Амазонии», – цитирует Estadao слова президента. Издание отмечает, что Болсонару не предоставил никаких доказательств своих слов.
Ранее Болсонару утверждал, что волонтеры фотографируют лесные пожары и отправляют фото в НКО. После этого с ними связывается ди Каприо и дает 500 тысяч долларов.
Высказывания Болсонару могут быть связаны с делом против четырех волонтеров добровольной пожарной бригады из штата Пара. Полиция предполагает, что они поджигают лес, чтобы делать фотографии пожара и получать финансирование от Всемирного фонда дикой природы. В ответ волонтеры слухи опровергают.