Президент Бразилии обвинил ди Каприо в пожарах в Амазонке

Ранее Болсонару утверждал, что волонтеры фотографируют лесные пожары и отправляют фото в НКО. После этого с ними связывается ди Каприо и дает 500 тысяч долларов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ди Каприо финансирует некоммерческие организации (НКО), которые поджигают амазонские леса. Об этом пишет бразильское издание Estadao. Читайте такжеВсе из-за Греты Тунберг: британский словарь Collins назвал слово года-2019 «Леонардо ди Каприо – крутой парень, да? Дает деньги на поджог Амазонии», – цитирует Estadao слова президента. Издание отмечает, что Болсонару не предоставил никаких доказательств своих слов. Ранее Болсонару утверждал, что волонтеры фотографируют лесные пожары и отправляют фото в НКО. После этого с ними связывается ди Каприо и дает 500 тысяч долларов. Высказывания Болсонару могут быть связаны с делом против четырех волонтеров добровольной пожарной бригады из штата Пара. Полиция предполагает, что они поджигают лес, чтобы делать фотографии пожара и получать финансирование от Всемирного фонда дикой природы. В ответ волонтеры слухи опровергают.

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