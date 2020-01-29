Глава "Экопатруля" оценила эффективность работы руководителя Госэкоинспекции

В ноябре прошлого года Кабмин назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Госэкоинспекции.

Глава "Экопатруля" Татьяна Лампика считает неэффективной работу руководителя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Многие мои коллеги часто обсуждают показатели эффективности работы Государственной экологической инспекции Украины, как определить эффективность работы Егора Фирсова в качестве начальника этого контролирующего округа? Можно ли считать количество штрафов, собранных по области, их "хорошей работой"? Мое мнение - нет! Нет! И нет!", - написала экоактивист.

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По ее словам, "задача инспекции - работать на предупреждение нарушений, а не собирать деньги, "когда все умерли".

"А начальник должен прорабатывать законодательные акты! Анализировать и готовить предложения для Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

А вместо этого... он жалуется в ФБ, что его на АЗС не пустили или пошёл на шлаковые отвалы и? Вы их до этого не видели никогда? Или вы не в курсе, что законодательством не предусмотрен приоритет переработки и использования их хотя б в дорожном строительстве? Приезжайте к нам в Днепр, мы вам покажем отвалы ещё СССР, которые лежат там сто лет и являются результатом работы завода Петровского или полюбуйтесь на них в Кривом Роге!!!", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабмин назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции. По словам Фирсова, предложение заняться реформой экологического контроля он получил от премьер-министра Алексея Гончарука намного раньше. Фирсов назвал экоинспекцию одним из самых коррумпированных органов в стране, требующих немедленной кадровой чистки.