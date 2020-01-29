Глава "Экопатруля" оценила эффективность работы руководителя Госэкоинспекции
Глава "Экопатруля" Татьяна Лампика считает неэффективной работу руководителя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Многие мои коллеги часто обсуждают показатели эффективности работы Государственной экологической инспекции Украины, как определить эффективность работы Егора Фирсова в качестве начальника этого контролирующего округа? Можно ли считать количество штрафов, собранных по области, их "хорошей работой"? Мое мнение - нет! Нет! И нет!", - написала экоактивист.
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По ее словам, "задача инспекции - работать на предупреждение нарушений, а не собирать деньги, "когда все умерли".
"А начальник должен прорабатывать законодательные акты! Анализировать и готовить предложения для Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
А вместо этого... он жалуется в ФБ, что его на АЗС не пустили или пошёл на шлаковые отвалы и? Вы их до этого не видели никогда? Или вы не в курсе, что законодательством не предусмотрен приоритет переработки и использования их хотя б в дорожном строительстве? Приезжайте к нам в Днепр, мы вам покажем отвалы ещё СССР, которые лежат там сто лет и являются результатом работы завода Петровского или полюбуйтесь на них в Кривом Роге!!!", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабмин назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции. По словам Фирсова, предложение заняться реформой экологического контроля он получил от премьер-министра Алексея Гончарука намного раньше. Фирсов назвал экоинспекцию одним из самых коррумпированных органов в стране, требующих немедленной кадровой чистки.