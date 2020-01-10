Трамп пересмотрел свою позицию в отношении глобального потепления

Это очень серьезная тема. Я хочу чистый воздух, чистую воду. Я хочу чистейший воздух с водой, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос климата в современном мире является для него «серьезной темой».

Заявление американского лидера цитирует Белый дом.

«Это очень серьезная тема. Я хочу чистый воздух, чистую воду. Я хочу чистейший воздух с водой», – сказал он, отметив, что не считает угрозу глобального потепления вымышленной.

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«Окружающая среда очень для меня важная... Я большой поклонник этого слова», – добавил Трамп.

При этом он считает, что бизнес не должен страдать из-за ограничений со стороны экологов.

«У нас лучшие показатели занятости, которые мы имели когда-либо... Так что это очень важно», – сказал он.

Ранее Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора.

Трамп призвал к увеличению добычи природного газа и нефти в США, рассказал о своих усилиях по снижению требований к энергетической отрасли и о планах его администрации вывести США из международного соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

"Парижское соглашение привело бы к закрытию американских производств из-за чрезмерных нормативных ограничений, в которые невозможно поверить, при этом разрешая зарубежным производителям безнаказанно загрязнять окружающую среду", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он отметил, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества. Гутерриш также добавил, что сегодня ситуация намного хуже, чем на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году.