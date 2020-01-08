Metallica пожертвует 750 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии

По данным Всемирного фонда дикой природы, в Австралии из-за пожаров погибли 1,25 миллиарда животных.

Легендарная группа Metallica намерена выделить 750 тысяч долларов на усилия по борьбе с последствиями опустошительных лесных пожаров в Австралии.

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Как сообщает Rolling Stone, их пожертвования поступят в распоряжение волонтерских пожарных организаций австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс.

«Мы совершенно ошеломлены новостями о стихийном распространении пожаров на площади в миллионы акров в Австралии, особенно в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Наступившее за этим опустошение затронуло всех жителей, животных, окружающую среду и невероятную австралийскую землю, что поистине душераздирающе», – говорится в заявлении группы.

Музыканты отметили, что их фонд «Все в моих руках» сделает все возможное, чтобы помочь Австралии, и призвали присоединиться к ним.

Как сообщал УНИАН, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года. По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли не менее 24 человек и очень много животных.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в Австралии из-за пожаров погибли 1,25 миллиарда животных.