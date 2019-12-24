Шимпанзе любят танцевать под музыку – ученые

В течение 6 дней животным включали двухминутные фортепианные композиции. Для 24-часового исследования выбрали шимпанзе с лучшим музыкальным восприятием.

Шимпанзе любят танцевать под музыку, особенно самцы.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, передает The Telegraph.

Ученые обнаружили, что шимпанзе двигались в ритме музыки, покачиваясь, хлопая в ладоши и подтанцовывая ногами.

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По наблюдениям зоологов, шимпанзе- самцы склонны больше реагировать на музыку, чем самки. Ученые объясняют такие различия по гендерным признакам патриархатом животных. Ведь, чтобы защитить семью, самец должен слышать каждый звук, свидетельствующий об опасности.

В течение 6 дней животным включали двухминутные фортепианные композиции. Для 24-часового исследования выбрали шимпанзе с лучшим музыкальным восприятием.

7 шимпанзе танцевали во время исполнения мелодий. Некоторые слушали музыку, сидя на двух лапах вместо четырех.

Ученые надеются, что результаты этого исследования помогут найти общего предка шимпанзе и людей. Поскольку такое поведение существует уже около 6 миллионов лет и когда-то было характерным для всех приматов.

У людей, по словам ученых, прослушивание музыки вызывает ритмичные движения, что предполагает тесную связь между слуховым и двигательным участками мозга.

Ранее ученые утверждали, что собаки обрабатывают числа так же, как и люди, используя так называемую теменно-височную кору, что подтверждает сканирование головного мозга.