Берлин объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Новый статус Берлина предусматривает учет проблем изменения климата во всех последующих законодательных актах.

Городские власти Берлина объявили чрезвычайную климатическую ситуацию в немецкой столице.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

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Отмечается, что объявили ЧКС после поданного от «зеленых» законопроекта и его одобрения социал-демократами. До этого проект пролежал в сенате Берлина более недели.

Новый статус Берлина предусматривает учет проблем изменения климата во всех последующих законодательных актах.

Такое же решение ранее приняли уже в 50 муниципалитетах в Германии, но Берлин стал первым, кто утвердил его как закон.

Как сообщал УНИАН, уровень загрязнения воздуха в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, по данным городских властей, достиг опасного уровня. Для его снижения запретили движение грузовиков по городу, отменили все мероприятия, которые должны происходить на открытом воздухе, и призвали жителей не выходить из дома.