Детям, пенсионерам советуют не покидать дома.

В столице Ирана отменили занятия из-за загрязнения воздуха

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на Tasnim News Agey.

Как известно, в Иране суббота считается первым днем недели. По информации издания, занятия были отменены также в некоторых смежных со столицей регионах, закрыты детские сады и отменены спортивные соревнования.

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Власти призвали детей, пожилых людей и больных респираторными заболеваниями не выходить из дома из-за повышенной опасности. Тегеран и раньше отличался высоким уровнем загрязнения воздуха, однако с середины ноября в городе держится густой смог, из-за которого по утрам не видно Солнца.

Каждый год в стране около 30 тысяч человек умирают от болезней, вызванных или усугубленных загрязнением воздуха. Зимой ситуация со смогом в Тегеране становится еще хуже из-за отсутствия ветра.

По сообщению Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, концентрация парниковых газов достигла рекордно высокого уровня.