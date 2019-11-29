Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море

В настоящее время Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения соответствующего документа через официальные каналы.

Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Об этом Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщило UA: Крым, говорится на странице издания в Facebook.

Документ подписан председателем агентства Ярославом Беловым.

Отмечается, что документ был согласован в рамках заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Заседание комиссии состоялось 13 ноября в Бердянске.

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"В настоящее время Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - говорится в ответе.

17 ноября Меджлис крымскотатарского народа принял заявление, в котором подчеркивается недопустимость определения статуса Крыма и прилегающих к нему морских пространств Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив и Сиваш, а также установления режима таких пространств и ресурсов, форм пользования ими и их защиты без свободного, предварительного и осознанного согласия крымскотатарского народа, выраженного через его представительный орган - Меджлис крымскотатарского народа.