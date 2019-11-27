Химикаты или токсические отходы: на Киевщине позеленело озеро (фото)

Есть предположения, что причиной такого явления могут быть химикаты.

В селе Горенка в Киево-Святошинском районе озеро неожиданно приобрело насыщенный зеленый цвет.

Читайте такжеПоявилось фото последствий экокатастрофы в КрымуОб этом сообщают местные жители на Facebook-странице паблика «Горенка».

«Озеро ЦК, возле Артека», – отметил один из пользователей, опубликовав фото позеленевшего озера.

Некоторые из местных жителей предполагают, что причиной такого явления могут быть химикаты или токсические отходы, которые сбрасывает в воду недобросовестный арендатор.

Ранее УНИАН сообщал, что в селе Кизиловое в аннексированном Крыму исчезло озеро.