Химикаты или токсические отходы: на Киевщине позеленело озеро (фото)
13:41, 27 ноября 2019Экология
59 0
Есть предположения, что причиной такого явления могут быть химикаты.
Местные подозревают, что в озеро сбрасывают токсические отходы / facebook Горенка
В селе Горенка в Киево-Святошинском районе озеро неожиданно приобрело насыщенный зеленый цвет.
Читайте такжеПоявилось фото последствий экокатастрофы в КрымуОб этом сообщают местные жители на Facebook-странице паблика «Горенка».
«Озеро ЦК, возле Артека», – отметил один из пользователей, опубликовав фото позеленевшего озера.
Некоторые из местных жителей предполагают, что причиной такого явления могут быть химикаты или токсические отходы, которые сбрасывает в воду недобросовестный арендатор.
Ранее УНИАН сообщал, что в селе Кизиловое в аннексированном Крыму исчезло озеро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter