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Химикаты или токсические отходы: на Киевщине позеленело озеро (фото)

13:41, 27 ноября 2019
Экология
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Местные подозревают, что в озеро сбрасывают токсические отходы / facebook Горенка

Читайте такжеПоявилось фото последствий экокатастрофы в КрымуОб этом сообщают местные жители на Facebook-странице паблика «Горенка».

«Озеро ЦК, возле Артека», – отметил один из пользователей, опубликовав фото позеленевшего озера.

Некоторые из местных жителей предполагают, что причиной такого явления могут быть химикаты или токсические отходы, которые сбрасывает в воду недобросовестный арендатор.

Ранее УНИАН сообщал, что в селе Кизиловое в аннексированном Крыму исчезло озеро.

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Теги: #отходы#Киевская область#озеро#химикатыпогода в Киеве