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Появилось фото последствий экокатастрофы в Крыму

08:39, 18 ноября 2019
Экология
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Было vs стало / twitter.com/KrimRt

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер RoksolanaToday&Крым. Он также опубликовал соответствующие фото.

"Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань", – возмутилась блогер.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды, крупные реки полуострова пересохли.

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Теги: #Крым#экология