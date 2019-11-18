Появилось фото последствий экокатастрофы в Крыму

От водоема в Кизиловом практически ничего не осталось.

В селе Кизиловое Балаклавского района (близ Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер RoksolanaToday&Крым. Он также опубликовал соответствующие фото.

"Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань", – возмутилась блогер.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды, крупные реки полуострова пересохли.