Появилось фото последствий экокатастрофы в Крыму
08:39, 18 ноября 2019Экология
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От водоема в Кизиловом практически ничего не осталось.
Было vs стало / twitter.com/KrimRt
В селе Кизиловое Балаклавского района (близ Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро.
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Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер RoksolanaToday&Крым. Он также опубликовал соответствующие фото.
"Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань", – возмутилась блогер.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды, крупные реки полуострова пересохли.
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