В Кении зебра отбилась от львицы, дав ей пощечину копытами (фото, видео)

Хищник долго ждал, чтобы напасть на зебру.

Туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара сняли на видео нападение львицы на зебру. Последняя смогла спастись от хищника.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, автор видео Грем Булнуа заметил на берегу реки львицу, которая затаилась неподалеку от стада зебр. Он увидел, что хищник имеет мокрые лапы, что свидетельствовало о неудачной попытке поймать одну из зебр. Впоследствии она попыталась еще раз схватить зербу. Видно, как львица бежит за ней, и зебра ударяет копытами просто по морде и убегает на другой берег.

"Им обоим повезло, что они остались живы", - говорит турист.