В Кении зебра отбилась от львицы, дав ей пощечину копытами (фото, видео)
13:01, 26 ноября 2019Экология
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Хищник долго ждал, чтобы напасть на зебру.
Зебре удалось отбиться от львицы \ скриншот с видео
Туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара сняли на видео нападение львицы на зебру. Последняя смогла спастись от хищника.
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Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, автор видео Грем Булнуа заметил на берегу реки львицу, которая затаилась неподалеку от стада зебр. Он увидел, что хищник имеет мокрые лапы, что свидетельствовало о неудачной попытке поймать одну из зебр. Впоследствии она попыталась еще раз схватить зербу. Видно, как львица бежит за ней, и зебра ударяет копытами просто по морде и убегает на другой берег.
"Им обоим повезло, что они остались живы", - говорит турист.
В заповеднике Кении зебра отбилась от львицы
Львица долго поджидала зебру у реки \ скриншот с видео
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