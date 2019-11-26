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В Кении зебра отбилась от львицы, дав ей пощечину копытами (фото, видео)

13:01, 26 ноября 2019
Экология
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Зебре удалось отбиться от львицы \ скриншот с видео

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Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, автор видео Грем Булнуа заметил на берегу реки львицу, которая затаилась неподалеку от стада зебр. Он увидел, что хищник имеет мокрые лапы, что свидетельствовало о неудачной попытке поймать одну из зебр. Впоследствии она попыталась еще раз схватить зербу. Видно, как львица бежит за ней, и зебра ударяет копытами просто по морде и убегает на другой берег.

"Им обоим повезло, что они остались живы", - говорит турист.

Львица долго поджидала зебру у реки \ скриншот с видео
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Теги: #Кения