Детеныш зебры родился в начале текущей недели.

В Одесском зоопарке родился зебренок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, в начале текущей недели у обитателей зоопарка – пары зебр Гранта – родился детеныш.

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Сейчас зебренок чувствует себя хорошо, осваивается в общем вольере и все время находится возле матери.

Как отмечается, зоопарк приглашает познакомиться с детенышем и понаблюдать за его первыми шагами.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года.

Посещение зоопарка составляет более чем 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

Зебра Гранта обитает в Замбии, Конго, Танзании и в юго-западной части Кении. Она имеет спереди вертикальные полосы, горизонтальные полосы на задних ногах. Размер особи от 120 до 140 см, вес около 300 кг. Продолжительность жизни – в среднем 20 лет. Гражданские войны в Африке вызвали резкое снижение популяции диких животных, в том числе и этого подвида.