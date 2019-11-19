Рок для подводных обитателей: легендарная группа KISS устроила концерт на воде в Австралии (видео)
10:49, 19 ноября 2019Экология
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Сценической площадкой стала небольшая яхта.
KISS сыграли для белых акул / скриншот видео ТСН
Американская рок-группа KISS сыграла концерт для белых акул в Австралии.
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Как говорится в сюжете ТСН, шоу устроили в австралийском Порт-Линкольне. Правда, без гитариста и вокалиста Пола Стэнли. Он заболел гриппом. Из-за этого пришлось отменить несколько запланированных концертов, но оставить хищников без музыки рокеры не смогли.
Сценической площадкой стала небольшая яхта. Чтобы подводные обитатели в полной мере насладились легендарными песнями, под водой установили специальную аппаратуру.
Сыграть акулам участники рок-группы решили, когда узнали, что акулы любят низкочастотные звуки, а значит им обязательно понравится и музыка KISS.
Американская рок-группа KISS сыграл концерт для белых акул в Австралии
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