Рок для подводных обитателей: легендарная группа KISS устроила концерт на воде в Австралии (видео)

Сценической площадкой стала небольшая яхта.

Американская рок-группа KISS сыграла концерт для белых акул в Австралии.

Читайте такжеРедкие кадры: в Китае засняли краснокнижного снежного барса (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, шоу устроили в австралийском Порт-Линкольне. Правда, без гитариста и вокалиста Пола Стэнли. Он заболел гриппом. Из-за этого пришлось отменить несколько запланированных концертов, но оставить хищников без музыки рокеры не смогли.

Сценической площадкой стала небольшая яхта. Чтобы подводные обитатели в полной мере насладились легендарными песнями, под водой установили специальную аппаратуру.

Сыграть акулам участники рок-группы решили, когда узнали, что акулы любят низкочастотные звуки, а значит им обязательно понравится и музыка KISS.