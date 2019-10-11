Рыбы чувствуют такую же боль, что и люди – биологи

Ученые верят, что результаты их исследования повлияют на способы, которыми сейчас вылавливают животных и как с ними обращаются.

Группа английских ученых выяснила, что у рыб и людей похожие реакции на боль, в частности – частое дыхание и изменение поведения.

Ученые просмотрели 98 исследований боли в рыб, чтобы прийти к выводу о его сходстве с млекопитающими, пишет Independent.

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Боль рыбы – спорный вопрос, ведь некоторые ученые утверждают, что у рыб нервная система недостаточно сложна для этого.

В потенциально опасных условиях рыбы способны прекращать кормление, у них снижается активность, объяснила биолог Линн Снеддон.

По ее словам, исследование может повлиять на способы, которыми сейчас вылавливают животных и как с ними обращаются.

«Если мы осознаем, что рыбы тоже чувствуют боль, то это повлияет на наше обращение с ними», – подчеркнула науковиця.

Как сообщал УНИАН, озера Соединенных Штатов переживают нашествие инвазионного вида – местные экосистемы разрушает пресноводная рыба змееголов (Channa argus).