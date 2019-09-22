Дельфины становятся устойчивыми к антибиотикам из-за человеческой мочи в океане – ученые

Организм животного стал более устойчив к эритромицину, ампициллину и цефалотину.

Долговременные исследования показывают увеличение устойчивости к антибиотикам диких дельфинов в Флоридской лагуне. Ученые говорят, что мир таким образом все быстрее приближает «постантибиотическую эру».

Об этом пишет Science alert.

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В ходе исследования с 2003 по 2015 годы ученые получили 733 мазков от 171 отдельного дельфина. Пробы взяли из желудка и фекалий животных.

Среди штаммов бактерий, обнаруженных у дельфинов, устойчивость к антибиотикам значительно выросла за эти годы и была самой высокой в антибиотиков: эритромицина (92%), ампициллина (77%) и цефалотина (61%).

Повышение уровня содержания устойчивых к антибиотикам патогенов в мировом океане ученые объясняют влиянием человека.

Дело в том, что люди, употребляющие лекарства, лишь частично переваривают таблетки, большее количество антибиотиков выводится мочой и калом. Ученые предполагают, что человеческие антибиотики просачиваются мимо очистных сооружений и попадают в мировой океан.

Как сообщал УНИАН, за последние 40 лет популяция птиц в США и Канаде уменьшилось на 29% или почти на 3 миллиарда особей.