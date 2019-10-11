Американцев призвали немедленно уничтожать рыб-захватчиков, способных дышать воздухом

Джорджия стала 15 штатом, в котором начали обживаться агрессивные рыбы – змееголовы.

Водоемы Соединенных Штатов переживают нашествие инвазивного вида – местные экосистемы разрушает пресноводная рыба змееголов (Channa argus).

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Как сообщает Naked Science, этот вид изначально населял реки Дальнего Востока (от Янцзы до Амура), но во второй половине ХХ века начал распространятся по Восточной Европе и Средней Азии, угрожая местным видам.

В 2002 году змееголовов заметили и на территории США – их вылов поощряется, но остановить нашествие не удается. Джорджия стала 15 штатом, в котором начали обживаться данные рыбы. В связи с этим Департамент природных ресурсов штата Джорджия выпустил официальное заявление с призывами при любой встрече с инвазивной рыбой «немедленно ее убить, ни в коем случае не выпускать».

Отмечается, что водоем в округе Гуиннетт, где обнаружили змееголовов, вероятно будет отравлен, как это делалось ранее.

Змееголовы отличаются агрессивностью, неприхотливостью и плодовитостью, а кроме того – способны дышать воздухом и проводить на суше несколько дней, переползая из водоема в водоем. При этом эти рыбы – универсальные хищники, способные питаться другими рыбами, земноводными и ракообразными. Местная фауна не может конкурировать с ними.

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