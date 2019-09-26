В Монако показали суперъяхту для "экологически сознательных миллиардеров" (фото, видео)

В трюме Aqua находятся два 28-тонные вакуумные изолированные резервуары, где жидкий водород хранится при -253 градусах по Цельсию.

На яхт-шоу в Монако показали спроектированную модель самой тихой в мире суперъяхты, которая работает исключительно на жидком водороде и топливных элементах. То есть, ее единственным выбросом является вода.

367-футовое судно «Aqua» спроектировано голландской компанией Sinot, имеет максимальную скорость 17 узлов и дальность полета 3750 морских миль, пишет Mirror.

Читайте такжеРабота Atlas усовершенствовали – теперь он может выполнять гимнастику (видео)

У футуристического дизайна яхты – изогнутая верхняя палуба со скульптурным корпусом с окнами от пола до потолка.

Внутри помещения размещены на пяти палубах, связанных между собой эффектной винтовой лестницей в центре.

Помимо роскошных кают для 14 гостей и 31 члена экипажа, в том числе огромного «павильона владельца», на задней палубе яхты есть тренажерный зал, студия йоги, комната гидромассажа, кинотеатр и каскадный бассейн.

На борту также есть место для хранения лодок, гидроциклов и др.

В трюме "Aqua" находятся два 28-тонные вакуумные изолированные резервуары, где жидкий водород хранится при -253 градусов по Цельсию.

Жидкий водород превращается в электрическую энергию топливными элементами, при этом вода является единственным побочным продуктом.

Генерируемая электрическая энергия передается на распределительные щиты яхты.

Благодаря электрической силовой установке "Aqua" – очень тихая супер'яхта с небольшим шумом и вибрациями.

Как сообщал УНИАН, на итальянском участке Монблана ускорилось таяние высокогорных ледников.