Глобальное потепление: на итальянском участке Монблана снега ежедневно сдвигаются на полметра (видео)

Итальянские спасатели уже предупредили об угрозе жителей нескольких поселков в долине.

На итальянском участке Монблана ускорилось таяние высокогорных ледников.

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Как говорится в сюжете ТСН, эксперты говорят, каждый день снега сдвигаются на полметра. На кадрах, снятых с вертолета, видно, как куски льда откалываются и падают вниз.

В городке Курмайор пришлось перекрыть подъездную дорогу. Также закрыты несколько пешеходных маршрутов.

Итальянские спасатели уже предупредили об угрозе жителей нескольких поселков в долине. Впрочем, к эвакуации пока не призывают, а лишь просят быть осмотрительными.