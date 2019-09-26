Глобальное потепление: на итальянском участке Монблана снега ежедневно сдвигаются на полметра (видео)
10:59, 26 сентября 2019Экология
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Итальянские спасатели уже предупредили об угрозе жителей нескольких поселков в долине.
В Альпах ускорилось таяние высокогорных ледников / скриншот видео ТСН
На итальянском участке Монблана ускорилось таяние высокогорных ледников.
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Как говорится в сюжете ТСН, эксперты говорят, каждый день снега сдвигаются на полметра. На кадрах, снятых с вертолета, видно, как куски льда откалываются и падают вниз.
В городке Курмайор пришлось перекрыть подъездную дорогу. Также закрыты несколько пешеходных маршрутов.
Итальянские спасатели уже предупредили об угрозе жителей нескольких поселков в долине. Впрочем, к эвакуации пока не призывают, а лишь просят быть осмотрительными.
На итальянском участке Монблана ускорилось таяние высокогорных ледников
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