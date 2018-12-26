Глобальное потепление «плавит» резиденции Санта Клауса

После года, в течение которого климат был довольно жестким, даже дома у деда Мороза - точнее всех его версий – жарко.

От Аляски до Финляндии полдесятка арктических городков утверждают, что именно они всегда были домом для Санта Клауса или его местной версии. И почти без исключений все эти места зимней сказки нагреваются.

Об этом пишет The Guardian. В Швеции в период зимних праздников туристы едут в город Мура, где находится тематический парк-мастерская Санта Клауса под названием Томтеланд. Но последствия от глобального потепления здесь все труднее игнорировать. Представители местного народа саами говорят, что олени сбиты с толку нетипичной для сезона температурой. Прошлой весной в Муре произошли мощные наводнения, а летом местный лес сильно пострадал от пожаров, как и в других регионах Швеции.

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«Я проводил консультацию с господином Сантой, то есть Томтеном. Это его настоящее шведское имя. И он очень встревожен климатическими изменениями. У него есть очень мощное сообщение для всех, кто принимает решения в мире: пожалуйста, отнеситесь к климатическим изменениям серьезно и сделает все, чтобы спасти планету», - сказал коммуникационный менеджер Мура Андерс Косен.

Более стабильный климат пошел бы на пользу и бизнесу. Местные горнолыжные курорты иногда приходится поддерживать с помощью машин для создания искусственного снега. Несколько лет назад 25 декабря здесь вообще не было снега. А температура достигала 10 градусов по Цельсию. Однако, в последние дни в Муре прошли снегопады. Поэтому местные надеются, что предстоящие праздники пройдут, как положено.

В Финляндии город Рованиеми ежегодно получает десятки тысяч писем адресованных Санта Клаусу от детей со всего мира. Жители столицы Лапландии говорят, что лето в этом году было очень жаркое и сухое. Температура поднималась выше 30 градусов по Цельсию на несколько недель подряд.

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А снег в этом году выпал так поздно, что туристическим компаниям пришлось импровизировать и придумывать новые акции для посетителей. Например, им предлагали ходить озерами и смотреть сквозь кристально прозрачный лед на то, как плавают рыбы.

"Обычно эти озера покрыты снегом. Погода радикально изменилась в последние 3-5 лет. Обычно она была более стабильной. Но сейчас она прыгает от длительных мягких периодов до чрезвычайно холодных», - сказал директор компании Visit Rovaniemi Санна Керккайнен.