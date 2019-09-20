В Сумах открыли мини-завод по очистке промышленных выбросов стоимостью почти 115 миллионов гривень (фото)

Сумской городской голова Александр Лысенко во время торжеств отметил важность того, чтобы другие крупные предприятия также заботились не только о прибыли, но и заботились об окружающей среде.

В Сумах компания Gualapack Ukraine, специализирующаяся на изготовлении упаковочных материалов для детского питания, открыла мини-завод по очистке промышленных выбросов, стоимость строительства которого составила почти 115 миллионов гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, участие в открытии сверхсовременной системы очистки промышленных выбросов приняли городской голова Сум Александр Лысенко, представители областной власти, предприниматели, экологи.

Согласно сообщению, принцип работы системы заключается в очистке воздуха, который образуется после производственного процесса и содержит в себе пары растворителя, путем насыщения ими активированного угля, восстановления, дистилляции и возвращение обратно к технологическому процессу.

По словам председателя Наблюдательного совета группы компаний «Технология» Владимира Зайца, управление системой очистки осуществляет один человек при помощи компьютера и специального оборудования, а такая форма работы позволяет полностью автоматизировать работу всего предприятия. Также во время строительства были учтены все требования украинских и европейских стандартов.

«Этот проект для нас разработали итальянские проектанты, а воплощали его местные строительные компании и подрядные организации. Сейчас на предприятии – замкнутый цикл очистки воздуха после производственного процесса, а вредные вещества идут не в атмосферу, а в работу. Благодаря этому мини-заводу мы имеем уменьшение на 99% вредных выбросов в атмосферу, повышение энергоэффективности и совершенствование технологии производства», – рассказал Заяц.

Руководители компании и приглашенные осмотрели принцип работы системы и обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Городская власть долгое время сотрудничает с АО «Технология», и мы довольны, что такое сотрудничество приносит положительные результаты для развития и обустройства города. Сегодня на предприятии презентовали новое производство по очистке промышленных выбросов. Важно, чтобы крупные предприятия заботились не только о развитии бизнеса, прибыли, а и об экологии. Именно такие проекты и инициативы мы поддерживаем в первую очередь, ведь это напрямую касается здоровья горожан», – отметил Александр Лысенко.

Он также отметил, что, в случае расширения предприятия, будет наполняться и городской бюджет от уплаты налога на землю.

По информации Зайца, проект реализовали при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития, а общая стоимость строительства мини-завода по очистке промышленных выбросов составила почти 115 млн грн, из них 3,7 млн евро – кредит ЕБРР.

Поскольку этот проект направлен на повышение эффективности использования ресурсов и предотвращения климатическим изменениям, его реализация в течение 15-ти месяцев после успешного запуска и проведения аудита на соответствие международным стандартам предполагает получение гранта от Европейского Союза. Сумма поощрительного гранта составляет 450 тыс. долларов США и финансируется из средств Глобального экологического фонда.

Справка УНИАН. Gualapack Ukraine (ООО «Гуалапак Украина») – украинская компания, которая изготавливает упаковку для детского питания, пищевой промышленности, кормов для животных, оборудование для упаковки детского питания и гибких упаковочных материалов. Ее учредителями в 2014 году выступили компания Guala Раск S. p.A. (Италия) и совместное украинско-польское предприятие АО «Технология».

Предприятие работает над внедрением экологических и энергоэффективных решений, в частности на создании упаковки, которая на 80% состоит из сырья биологического происхождения, использования энергоэффективных решений в освещении, рекуперации тепла и энергии в технологическом процессе.

ООО «Гуалапак Украина» является частью группы компаний GualaPackGroup, что насчитывает 15 заводов (Италия, Китай, Япония, Украина, Румыния, США, Коста-Рика, Мексика, Бразилия, Чили).