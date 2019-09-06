В Германии к 2020 году планируют отказаться от пластиковых пакетов

Нарушителям будет грозить штраф до 100 тысяч евро.

Министерство охраны окружающей среды Германии разработало законопроект о запрете с 2020 года пластиковых пакетов, в том числе биоразлагаемых. За нарушения будет грозить штраф до 100 тысяч евро.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеВ Германии запретят вредный для насекомых пестицидПо словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце, подобные пакеты перегнивают отнюдь не точно так же, как настоящие биоотходы.

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы в размере до 100 тысяч евро.

Также отмечается, что исключение будет сделано для прочных многоразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к большему расточительству.

Как сообщал УНИАН, Непал запретил одноразовый пластик при восхождении на Эверест.