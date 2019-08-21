Непал запретил одноразовый пластик при восхождении на Эверест

Таким образом местная власть стремится уменьшить загрязнение окружающей среды.

Власти Непала запретили использовать одноразовые пластиковые изделия на Эвересте, чтобы уменьшить количество отходов, которые оставляют после себя покорители горы.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на BBC.

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Запрет вступит в силу в муниципалитете Кхумбу Пасанг-Лхаму с января 2020 года.

По мнению местного чиновника, это поможет сохранить регион, Эверест и горы в чистоте в долгосрочной перспективе.

Под действие запрета подпадут пластиковые бутылки и другие одноразовые изделия из пластика, толщина которых не превышает 30 микрон - 0,03 миллиметра.

Ежегодно регион, где расположена самая высокая гора в мире, посещают десятки тысяч туристов, которые оставляют большое количество мусора. Так, недавно там за полтора месяца собрали 11 тонн мусора.

Как сообщал УНИАН, власти Непала решили ужесточить правила выдачи разрешений на восхождение на гору Эверест и другие вершины Гималаев.