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Британские зоологи провели перепись тюленей на берегах Темзы (видео)

10:34, 03 сентября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете 1+1.

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От начала года на свет появилось 138 тюленят.

Биологи говорят, что их рождение свидетельствует о том, что вода во второй по величине реке Британии здоровая. Хотя еще в середине прошлого века Темзу считали биологически мертвой, потому что в некоторых ее районах кислорода в воде вообще не было.

Как сообщал УНИАН, ученые надели на акул камеры, чтобы увидеть, как те добывают себе пищу.

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Теги: #Британия#биологи