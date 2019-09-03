Британские зоологи провели перепись тюленей на берегах Темзы (видео)

От начала года на свет появилось 138 тюленят.

В Британии зоологи посчитали, сколько тюленей родилось на берегах Темзы, и считают результат поводом для праздников.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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От начала года на свет появилось 138 тюленят.

Биологи говорят, что их рождение свидетельствует о том, что вода во второй по величине реке Британии здоровая. Хотя еще в середине прошлого века Темзу считали биологически мертвой, потому что в некоторых ее районах кислорода в воде вообще не было.

Как сообщал УНИАН, ученые надели на акул камеры, чтобы увидеть, как те добывают себе пищу.