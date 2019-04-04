Ученые показали, как акулы добывают себе еду, надев на них камеры (видео)

Акул подманили к лодке и экипировали с помощью устройства похожего на удочку.

Ученые надели на акул камеры, чтобы увидеть, как те добывают себе пищу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Акул подманили к лодке и экипировали с помощью устройства, похожего на удочку. Это сделали для того, чтобы проверить, действительно ли белые акулы не отваживаются заплывать в водоросли, где прячутся тюлени.

Увидеть это на собственные глаза люди до сих пор не могли. Впрочем, камеры, которые одели на восемь акул, показали, что хищники великолепно маневрируют в густых водорослях и могут часами ждать там на добычу.

Во время эксперимента ни одна из акул так и не смогла поймать тюленя - те оказались слишком прыткими.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли доказательства того, что одна из самых редких в мире акул, акула-ангел, живет у побережья Уэльса.