На Житомирщине компания мажоров расстреляла собаку, полиция открыла дело (фото)

Среди тех, кто стрелял, есть бывшие правоохранители.

Вчера, 31 июля, в поселке Романов Житомирской области компания мужчин ради развлечения расстреляла собаку.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житоимрської области, сигнал о том, что в одном из дворов Романова неизвестные застрелили собаку, поступил в полицию от местных жителей вчера вечером.

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«На место происшествия выехали правоохранители, которые и начали расследование. Следователи начали уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными)», - отметили в полиции.

Как сообщила на своей странице в Facebook пользователь Ната Флуд, «вот так, посреди белого дня, во дворе двухэтажки возле парка Шевченко (в Романове - УНИАН) мажорная молодежь расстреляла собачку. В центре поселка, на глазах у детей, просто ради забавы! Это еще большое счастье, что не выскочил из подъезда в это время ребенок, или взрослый человек», - отметила она.

По ее данным, среди тех, кто стрелял, есть бывшие правоохранители.

«Главное, что в той компании экс-полицейские, которые недавно прославились на весь Романов, в деле о наркотиках», - сообщает Флуд.

Расследование этого дела продолжается.

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