В Одессе на многолюдном пляже нашли мертвого дельфина (фото)

Дельфин был найден вчера на Собачьем пляже, который расположен между пляжами «Дельфин» и «Отрада».

В Одессе на многолюдном пляже нашли мертвого дельфина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщили очевидцы происшествия.

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В частности, по словам одесситки Светланы Курдвановской, дельфина нашли вчера на Собачьем пляже, который расположен между пляжами «Дельфин» и «Отрада».

Она отмечает, что видела, как мужчина (вероятно, сотрудник пляжа) тянул с мелководья животное багром, пытаясь убедить отдыхающих, что это - муляж.

На самом деле, как утверждают очевидцы, найденный дельфин был настоящий, и на нем были видны «следы разложения».

Впоследствии очевидцам сказали, что приедет соответствующая служба и заберет животное.

Как сообщал УНИАН, в июне на одесском побережье нашли мертвым детеныша дельфина со срезанным плавником.