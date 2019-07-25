В Кривом Роге нашли редчайшую голубую птицу – сизоворонку (фото, видео)
12:11, 25 июля 2019Экология
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В большинстве областей Украины этот вид пернатых либо очень редкий, либо совсем исчез.
Под Днепром сфотографировали редчайшую птицу / Facebook, Виктор Севидов
В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины — сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus).
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Как сообщает «Днепровская Панорама», этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим. В большинстве областей Украины он либо очень редкий, либо совсем исчез.
Сизоворонка – достаточно крупная птица с черно-сине-голубым окрасом. Питается почти всем – от крупных насекомых, ящериц, и лягушек до разнообразных ягод.
Птица перелетная, зимует в Восточной Африке.
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