Николаевские пожарные спасли двух бельчат, которые остались без матери (фото)

Пушистики выпали из своего убежища, сидели под старым абрикосом и прижимались к его стволу.

Николаевские пожарные спасли двух бельчат, которые остались без матери и выпали из дупла в дереве.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

"Недавно сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управление ГСЧС Украины в Николаевской области приютили двух маленьких бельчат. Малыши выпали из своего убежища на дереве, которое растет на территории подразделения. Пушистики сидели под старым абрикосом и прижимались к его стволу", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС рассказали, что спасатели забрали рыжих малышей в часть, сначала смастерили небольшую избушку и накормили детской смесью. Как оказалось, мать-белка погибла под колесами автомобиля, поэтому заботу на себя взял весь коллектив подразделения. Бельчатам примерно 2-3 месяца.

Позже спасатели смастерили для малых настоящий домик из старой мебели и веток. Бельчата уже начали пробовать новую еду - семечки и сухарики, идут на руки и составляют компанию во время дежурств.

"Как подрастут, то малышей вновь пересадят на древесину и продолжат заботиться о них", - добавили в ГСЧС.

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